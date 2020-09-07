В конце сентября в Туле пройдет фестиваль молодежных театров GingerFest

Фото предоставлено организаторами.

Семь коллективов из Тулы и Тульской области будут бороться за Гран-при.

С 18 по 20 сентября состоится Тульский региональный этап международного фестиваля молодежных театров GingerFest. Семь коллективов из Тулы и области будут бороться за Гран-при, обладатель которого будет представлять наш регион и Россию на международном этапе проекта.

Напомним, в прошлом году первый фестиваль собрал в Туле театры из Австрии, Греции, Румынии, Испании и России. К участию во втором фестивале в апреле 2021 года уже приглашены коллективы из Италии, Греции, Эстонии Индии, Египта, Ирана. Организаторы апрельского фестиваля выделили одно целевое место под театр из Тульской области.

На сцене Центра культуры и досуга (ул. Металлургов, 22) будут представлены спектакли в разных жанрах: классический балет и альтернативный пластически-поэтический театр, задорная комедия и глубокая драма.

В тульском этапе фестиваля участвуют следующие коллективы: театр костюма и пластики «Контур», театр-студия «Наоборот» (ТулГУ), театр танца Анастасии Зверевой, театральная студия «Образ», театр танца «Элегия», театральная студия «Бенефис», музыкальный театр Gorizont Entertainment.

Программа фестиваля:

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Более подробная информация — на сайте проекта или в соцсетях.