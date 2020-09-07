На мосту самосвал перекрыл дорогу скорой: очевидцы оттолкали его руками
5 сентября на Баташевском мосту в Туле произошел инцидент, который снял на видео пользователь сайта Myslo Виктор Фадеев.
Мост сейчас на реконструкции, и по нему разрешено ездить транспортным средствам массой до 3,5 тонн. Примерно на середине моста заглох самосвал со щебнем, и из-за этого образовалась большая пробка.
Как рассказал Виктор Фадеев (Федот Стрелец) в блоге «Народный журналист», через некоторое время к мосту подъехала скорая помощь с сиреной и проблесковыми маячками. Она везла мужчину, который нуждался в срочной медицинской помощи. Но проехать через мост у автомобиля экстренных служб не было возможности. Ближайший вариант объезда – крюк в десяток километров.
Люди приняли решение практически мгновенно. Общими усилиями самосвал смогли оттолкнуть назад и освободить проезд для медиков с пациентом.
В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что на водителя самосвала составили два административных протокола: по ст. 12.19.1 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) и по ст. 12.16.6 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств).
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