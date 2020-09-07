Сотрудники Тульского патронного завода заняли первые места в соревнованиях по северной ходьбе

Фото предоставлено Тульским патронным заводом.

Сотрудники АО «Тульский патронный завод» приняли участие в региональном отборочном этапе Всероссийского проекта «Северная ходьба — новый образ жизни» и заняли первое и третье места в командном зачете, а также четыре первых места в личном зачете.

Вообще от коллектива Тульского патронного завода в соревнованиях вызвались участвовать полсотни человек, было сформировано четыре команды.

В начале августа для всех участников провели онлайн-обучение, теоретический курс читал Андрей Викторович Волков, кандидат медицинских наук, автор первой в России учебной программы по Nordic Walking, ведущий курса «Теория и методика северной ходьбы (скандинавской ходьбы)» НГУ им. П. Ф. Лесгафта Минспорта России.

А с середины месяца команды приступили к тренировкам на лыжной базе «Спартак».

– Когда поступило предложение от администрации города, министерства спорта Тульской области и Добровольного физкультурного союза принять участие в соревнованиях, мы сразу согласились. Это отличная возможность для сотрудников научиться новому виду спорта и пообщаться вне работы.

Команды выбрали для соревнований название «Точно в цель» и девиз «Точно в цель мы попадаем, всех на свете побеждаем», которые четко показывают их нацеленность на победу.

Некоторые участники даже тренировались дополнительно дома. И, конечно, остальные сотрудники дружно болели за коллег, — прокомментировала руководитель отдела кадров АО «ТПЗ» Татьяна Александровна Руцинская.

Региональный отборочный этап проекта прошел в Туле 5 сентября, всего участие в нем приняли пять команд, коллектив ТПЗ занял 1 и 3 места в командном зачете, 4 первых места в личном зачете внутри региона и 2 первых места в соревнованиях с другими регионами.

В соревнованиях с другими областями на дистанциях 2 км и 5 км первое место занял сотрудник ТПЗ Евгений Смирнов.

Проект организован Добровольным физкультурным союзом при поддержке Министерства спорта РФ, как часть федеральной программы «Спорт — норма жизни».

Соревнования среди сотрудников нескольких производств региона нацелено на привлечение к активным занятиям физкультурой и спортом, развитие спортивных организаций в области и популяризацию северной ходьбы, как одного из самых доступных видов спорта.

Тульский патронный завод, основанный в 1880 году, является одним из мировых производителей патронов стрелкового орудия. В настоящее время АО «ТПЗ» — ведущее предприятие патронной отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешние рынки. АО «ТПЗ» является членом ОООР «Союз машиностроителей России».

Боеприпасы тульского производства используются во всех российских силовых ведомствах. Система контроля качества продукции, действующая на предприятии, гарантирует надежность и высокую эффективность выпускаемых изделий. На предприятии ведется расширение ассортимента и повышение характеристик выпускаемых патронов. Предприятие занимается не только производством патронов для стрелкового оружия, но и принимает активное участие в разработке и отработке стрелковых комплексов совместно с известными научно-исследовательскими центрами России, а также выпускает продукцию для охоты и спорта.