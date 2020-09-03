«Ну что же ты страшная такая?» В Туле выступит Андрей Алексин

Андрей Алексин не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Путь Андрея к его нынешней известности, как и у всех настоящих артистов, был долог и извилист. Алексин умеет одинаково хорошо играть сразу на пяти музыкальных инструментах. Песни Алексина исполняются многими отечественными артистами: Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Машей Распутиной.

Для тех, кто слушает и любит его песни, не секрет, что изюминка Алексина в непохожести образов. Он всегда очень разный: циничный и сентиментальный, жесткий и нежный. Его можно любить, можно ненавидеть, нельзя одно — спутать его голос и исполнительскую манеру с остальными близнецово похожими сценическими коллегами. А еще нельзя навесить ярлык, определить формат его творчества. Слишком скучны для Алексина стандарты и форматы. Жизненные виражи, порой кажущиеся фантастическими, — вот широкомасштабный интерес Алексина. Жизнь очень разная, и песни Алексина очень разные. О чем? Да обо всем, об окружающей нас действительности.

Слушайте, смейтесь, грустите, учитесь принимать жизнь такой, каковой она является. Алексин — великолепный педагог по предмету «Введение в жизнь».

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