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«Ну что же ты страшная такая?» В Туле выступит Андрей Алексин

«Ну что же ты страшная такая?» В Туле выступит Андрей Алексин

23 октября на сцене ДК «Туламашзавода» состоится большой концерт Андрея Алексина.

Андрей Алексин не нуждается в представлении. Алексина знают, любят и хотят слышать! А его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Путь Андрея к его нынешней известности, как и у всех настоящих артистов, был долог и извилист. Алексин умеет одинаково хорошо играть сразу на пяти музыкальных инструментах. Песни Алексина исполняются многими отечественными артистами: Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Машей Распутиной.
 
Для тех, кто слушает и любит его песни, не секрет, что изюминка Алексина в непохожести образов. Он всегда очень разный: циничный и сентиментальный, жесткий и нежный. Его можно любить, можно ненавидеть, нельзя одно — спутать его голос и исполнительскую манеру с остальными близнецово похожими сценическими коллегами. А еще нельзя навесить ярлык, определить формат его творчества. Слишком скучны для Алексина стандарты и форматы. Жизненные виражи, порой кажущиеся фантастическими, — вот широкомасштабный интерес Алексина. Жизнь очень разная, и песни Алексина очень разные. О чем? Да обо всем, об окружающей нас действительности.
 
Слушайте, смейтесь, грустите, учитесь принимать жизнь такой, каковой она является. Алексин — великолепный педагог по предмету «Введение в жизнь».
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:22 −1
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