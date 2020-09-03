Из-за аварии в Ясногорске 1220 домов остались без воды
На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада МУП «Ясногорский водоканал».
Информация о частичном отключении холодного водоснабжения в Ясногорске в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила утром 3 сентября.
В зону отключения попало около 1220 домов различной этажности.
На месте происшествия работает аварийно-восстановительная бригада МУП «Ясногорский водоканал», координирует ремонтные работы оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.
В администрации города сообщили, что аварийное отключение случилось в ходе выполнения подрядной организацией реконструкции колодцев и задвижек на улице Горького.
Ожидается, что на восстановление водоснабжения понадобится 1-2 часа.