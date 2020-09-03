Музеи на железнодорожных станциях Тульской области открылись для посещения

Фото из архива Myslo.

В настоящее время посещение музеев возможно только в масках, не более 20 человек одновременно. При входе в музеи установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Всего на станциях функционируют 15 музейных комплексов.

В период действия ограничений музейные работники подготовили и разместили в социальных сетях более двух десятков виртуальных экскурсий и видеороликов.

С начала 2020 года музеи на железнодорожных станциях Тульской области посетили более 11 тыс. человек. Наибольший интерес вызывает военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» на Московском вокзале станции Тула-1, с экспозицией которого ознакомились 3652 человека. Вокзал-музей Козлова Засека на станции Ясная Поляна посетили около 2 тыс. туристов. Кроме того, неизменным интересом у туляков и гостей региона пользуются экспозиции на станциях Жданка (г. Богородицк), Кимовск, Узловая и Щёкино.

Традиция создания музейных комплексов на железнодорожных станциях зародилась в Тульской области в 2001 году. За эти годы Московская железная дорога реализовала в Тульской области музейные проекты на станциях Ясная Поляна, Скуратово, Тарусская, Чернь, Ефремов, Жданка, Венёв, Ясногорск, Белёв, Тула, Кимовск, Мордвес, Щёкино, Плавск и Узловая.