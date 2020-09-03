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Музеи на железнодорожных станциях Тульской области открылись для посещения
Фото из архива Myslo.

Музеи на железнодорожных станциях Тульской области открылись для посещения

Музейные комплексы на железнодорожных станциях Тульской области восстанавливают работу с постепенным снятием ограничений.

В настоящее время посещение музеев возможно только в масках, не более 20 человек одновременно. При входе в музеи установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Всего на станциях функционируют 15 музейных комплексов.

В период действия ограничений музейные работники подготовили и разместили в социальных сетях более двух десятков виртуальных экскурсий и видеороликов.

С начала 2020 года музеи на железнодорожных станциях Тульской области посетили более 11 тыс. человек. Наибольший интерес вызывает военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» на Московском вокзале станции Тула-1, с экспозицией которого ознакомились 3652 человека. Вокзал-музей Козлова Засека на станции Ясная Поляна посетили около 2 тыс. туристов. Кроме того, неизменным интересом у туляков и гостей региона пользуются экспозиции на станциях Жданка (г. Богородицк), Кимовск, Узловая и Щёкино.

 

 

Традиция создания музейных комплексов на железнодорожных станциях зародилась в Тульской области в 2001 году. За эти годы Московская железная дорога реализовала в Тульской области музейные проекты на станциях Ясная Поляна, Скуратово, Тарусская, Чернь, Ефремов, Жданка, Венёв, Ясногорск, Белёв, Тула, Кимовск, Мордвес, Щёкино, Плавск и Узловая.

 

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