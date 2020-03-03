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Маленьких туляков приглашают на детективный спектакль с кошками

Маленьких туляков приглашают на детективный спектакль с кошками

В главных ролях – актеры Московского театра кошек и Владимир Куклачёв, младший сын знаменитого дрессировщика кошек.

Во время полуторачасового представления «Кошки в городе» юные гости окунутся в волшебный мир, герои которого— талантливые, пушистые и усатые, озорные любимцы детей и взрослых. Гостей ждут незабываемые трюки 40 кошек, цирковые номера с собачками и веселая клоунада.

Представление состоится 25 апреля на сцене Городского концертного зала. Начало в 12.00.

Билеты на шоу «Кошки в городе» (0+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы (дети до 3-х лет проходят бесплатно на одно место со взрослым).

Вы можете приобрести их онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

 

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