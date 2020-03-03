Юные тульские футболисты стали победителями межрегионального турнира

В Новомосковске на стадионе «Химик» состоялся турнир по футболу, посвященный Дню защитника Отечества, среди юношей 2006−2007 г. р. За победу сражались восемь команд: СШ «Академия футбола» (Тула), «Химик-2006» (Новомосковск), «Олимпиец» (Рязань), СШ «Арсенал» (Тула), «Олимп» (Тула), «Химик-2007» (Новомосковск), ЦПЮФ «Арсенал-2007» (Тула), ДЮСШ № 1 (Щекино).

По итогам соревнований победителями стали ребята из команды СШ «Академия футбола». Все четыре матча футболисты выиграли всухую, забив при этом шесть голов.

Парни получили золотые медали турнира.

Состав команды: Кирилл Лямин, Руслан Митрофанов, Никита Акимов, Михаил Канатчиков, Сергей Барымов, Павел Кучеров, Кирилл Гришин, Андрей Гришин, Иван Онищенко, Егор Кацевич, Егор Новиков, Александр Бережной, Никита Аркуш, Филипп Паламарчук, Арсений Паламарчук, Руслан Шебанов, Егор Васильев, Арсений Ефремов, Александр Юшин.

Тренируют ребят Владимир Гуськов, Артем Терехов.