Четверо погибли в страшном ДТП под Грумантом: виновный до сих пор не установлен

В редакцию Myslo обратилась тулячка Анастасия Зиновьева, вдова погибшего 19 августа 2019 года в ДТП 27-летнего Григория Зиновьева. По ее словам, расследование продвигается очень медленно и виновный в ДТП спустя полгода со дня трагедии до сих пор не установлен. Она рассказала, что 20 февраля было вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия по факту аварии, жертвами которой стали четыре человека. Но 26 февраля постановление было отменено и следствие продолжилось.

Напомним, 19 августа под Грумантом на 201-м км трассы М2 «Крым» в Тульской области столкнулись ВАЗ-21154, KIA RIO, Lexus RX 350 и Volkswagen Crafter. Первые три авто от удара загорелись, из семи человек выжили трое — водитель и один из пассажиров Lexus — у них лишь ушибы и царапины, и водитель грузовика Volkswagen — он отделался испугом.

Водитель KIA RIO 27-летний Григорий Зиновьев в скором времени должен был стать папой, утром он отвез жену на сохранение в роддом в Подмосковье и направлялся домой.

Супруги, ехавшие в ВАЗ-21154, возвращались домой из Орла, где живет их дочь с мужем и детьми. Они провели там выходные и в понедельник около полудня отправились в Тульскую область. 60-летний мужчина, управлявший автомобилем, был опытным водителем со стажем в 42 года.

Те, кто ехали в Lexus — водитель Инна Фокина (имя изменено. — Прим. ред.), ее невестка и 84-летняя мама, утром 19 августа были на кладбище в деревню Ржаво, где провели первую половину дня. Доехали нормально, привели в порядок могилу родственника и отправились в обратный путь. Но что-то пошло не так, проехав поворот на Крапивну и обогнав попутный автопоезд, Инна убрала ногу с педали газа, но автомобиль продолжил набирать скорость. По ее словам, она пыталась тормозить, но автомобиль продолжил разгоняться. Машина разгонялась до 160 км/ч, затем сбрасывала до 120-ти. Ни основной тормоз, ни дополнительный — ножной — не давали эффекта, перевод рычага АКПП в другое положение или попытка принудительно остановить двигатель с помощью кнопки «Старт-Стоп» или «ручника» тоже не возымели результата. Автомобиль несся по трассе без возможности свернуть: сбоку либо металлическое ограждение, либо кювет. По своей полосе они проехали поворот на Грумант. Невестка позвонила супругу и спросила его совета, но всё, что можно было сделать, уже было испробовано. Она уткнулась в переднее пассажирское сиденье и от страха закрыла глаза.

Справа по обочине в это время ехал ВАЗ со скоростью примерно 40-50 км/ч, Lexus же сбавил примерно до 100 км/ч. После того как внедорожник обошел «пятнашку», она начала перестраиваться в положенную для движения машин полосу.

Далее случилось непоправимое. Но что именно произошло, понять трудно: показания тех, кто смог выжить в этой страшной аварии, несколько расходятся.

Водитель Lexus уверяет, что ВАЗ выехал во время перестроения на встречную полосу, зацепив левую часть Lexus передней правой стороной.

Водитель Volkswagen Crafter рассказывает, что он ехал со стороны Москвы со скоростью около 60 км/ч, в это время по встречной полосе следовал красный автомобиль (Lexus), позади него светлое авто (ВАЗ), и скорость их была примерно одинаковая — около 50 км/ч. По той же полосе, нагоняя два впереди идущих, появилась синяя машина (KIA). ВАЗ же, выехав с обочины, начал обгонять Lexus. В этот момент и произошел первый удар: KIA «догнала» ВАЗ, машины закрутило, и один из них врезался во внедорожник. Далее Lexus «цепанул» его грузовик, но так как он уже начал съезжать с обочины и тормозить, то машина от удара только слегка поцарапалась и проехав еще немного остановилась. Водитель грузовика тут же позвонил на телефон 112, сообщил о случившемся и вышел на улицу. В это время в кювете уже полыхали ВАЗ и KIA, а Lexus стоял на полосе, его пассажиры чудом успели выбраться на улицу, как внедорожник тоже вспыхнул.

На очной ставке Инна все же уверяла, что ее показания верны и что ее автомобиль не мог в момент ДТП ехать на столь маленькой скорости, также она была уверена, что первым в нее врезался ВАЗ, а после уже в ДТП оказался KIA.

На месте ДТП погибли трое — супруги, ехавшие в ВАЗе и водитель KIA. Мать водителя Lexus госпитализирована с множественными переломами и ушибами, и в тот же день скончалась в больнице от сочетанной травмы.

По факту ДТП следователями УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело, в рамках выяснения обстоятельств случившегося была проведена экспертиза. Она показала, что началось ДТП со столкновения Lexus и ВАЗа, после удара первый за счет большей массы начал перемещать «пятнашку» вперед и влево на встречную полосу и именно там случилось столкновение ВАЗа и KIA, в то время как Lexus начал неуправляемое движение в сторону Volkswagen.

Однако сложно сказать наверняка, что именно привело к развитию аварийной ситуации: выезд ВАЗа с обочины или же техническая неисправность Lexus. Из-за состояния транспортных средств после аварии не представляются возможным установить их техническое состояние до аварии — от сильнейших ударов и огня они превратились в груду металла.