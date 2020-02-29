В «Октаве» покажут спектакль «Король Лир»

Билеты – уже в продаже на Myslo.

13 марта в творческом индустриальном кластере «Октава» покажут спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир». Начало в 19.00.

У Короля Лира три дочери и ни одного сына. Отец принимает опрометчивое решение разделить королевство между своими детьми, даже не представляя, к каким последствиям приведет этот необдуманный шаг. За его щедрость платят жестокостью, и вот уже король вынужден скитаться по миру как бродяга. В конце концов к Лиру приходит тяжкое осознание: вся его жизнь основана на лживых ценностях.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 12 минут

Пьеса Уильяма Шекспира

Режиссёр Нэнси Меклер

Художник Розанна Вайз

Композитор Саймон Слэйтер

Действующие лица

и исполнители:

Король Лир — Кевин МакНэлли

Корделия — Аньяна Васан

Регана — Сирине Саба

Гонерилья — Эмили Бруни

Эдмунд — Ральф Дэвис

Эдгар — Джошуа Джеймс



Theatre HD — трансляции на экранах кинотеатров известных спектаклей, опер, балетных постановок мировой и российской сцены, а также документальных фильмов о художниках и искусстве.

Билеты на спектакль (16+) уже в продаже на Myslo-кассе! Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

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