В «Октаве» покажут спектакль «Король Лир»
Билеты – уже в продаже на Myslo.
13 марта в творческом индустриальном кластере «Октава» покажут спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир». Начало в 19.00.
У Короля Лира три дочери и ни одного сына. Отец принимает опрометчивое решение разделить королевство между своими детьми, даже не представляя, к каким последствиям приведет этот необдуманный шаг. За его щедрость платят жестокостью, и вот уже король вынужден скитаться по миру как бродяга. В конце концов к Лиру приходит тяжкое осознание: вся его жизнь основана на лживых ценностях.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа 12 минут
Пьеса Уильяма Шекспира
Режиссёр Нэнси Меклер
Художник Розанна Вайз
Композитор Саймон Слэйтер
Действующие лица
и исполнители:
Король Лир — Кевин МакНэлли
Корделия — Аньяна Васан
Регана — Сирине Саба
Гонерилья — Эмили Бруни
Эдмунд — Ральф Дэвис
Эдгар — Джошуа Джеймс
Theatre HD — трансляции на экранах кинотеатров известных спектаклей, опер, балетных постановок мировой и российской сцены, а также документальных фильмов о художниках и искусстве.
Билеты на спектакль (16+) уже в продаже на Myslo-кассе! Вы можете приобрести их онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
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