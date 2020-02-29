Тула приняла любителей лыжного спорта со всего центра России: фоторепортаж

Во многих городах старты «Лыжни России» вынуждены были отменить, а у нас есть для этого все условия. В итоге в этих гонках приняли участие не менее двух тысяч человек, а скорее всего и больше — ровно столько, сколько и могла вместить трасса.

Отсутствие снега действительно стало неприятным сюрпризом. У нас в Тульской области жертвой теплой зимы оказались традиционные гонки «Лыжня Веденина» в Дубне, которые не состоялись впервые за несколько десятилетий. А вот центр «Веденино» на Косой Горе располагает всем необходимым оборудованием, чтобы даже в таких непростых условиях можно было проводить гонки. Кто не знает — лыжня здесь открылась еще в начале декабря, когда снег повсеместно только безуспешно ждали.

Именно поэтому на Косую Гору приехали команды практически со всех близлежащих регионов. Очень много было москвичей, гости из Калуги и Орла. Само собой — из всех районов Тульской области. А кому-то и ехать не надо — у косогорцев «Веденино» уже и так пользуется огромной популярностью, здесь и в обычные дни на лыжне допоздна много любителей здорового образа жизни.

От имени главы региона Алексея Дюмина участников гонки приветствовал его заместитель Сергей Егоров, который отметил, что «Лыжня России» объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. Сергей Егоров также зачитал приветственный адрес Президента Р. Ф. Владимира Путина. В нем, в частности, говорилось:

- Этот масштабный, поистине всенародный проект объединяет на своих стартах десятки тысяч любителей лыжного спорта. И конечно, особенно приятно, что по сложившейся традиции многие из них выходят на дистанции целыми семьями — от мала до велика. Уверен, что нынешняя ”Лыжня России” пройдет, как всегда, в атмосфере честной борьбы и дружеского общения, подарит участникам огромный заряд бодрости и хорошего настроения, будет способствовать популяризации ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни.

Гонки «Лыжня России» проводятся с 1982 года. И многие поклонники этого вида спорта их с нетерпением ждут чуть ли не весь год. На старт выходят целыми семьями, а по фамилиям награждаемых можно живо вспомнить историю тульского лыжного спорта — грамоты и дипломы за победу получают уже детям и внукам тех, о ком писали и говорили много лет назад.

Вот такая она, любовь к лыжному спорту — целыми династиями.

В этом году самому возрастному участнику исполнилось 76 лет, а самой юной нет еще и трех лет!

Председатель федерации лыжного спорта Тульской области Александр Богачев:

Александр Богачев - Мы гордимся тем, что смогли провести это мероприятие всероссийского масштаба. До последнего пытались сохранить снег на трассе, и рады, что нам удалось устроить для всех такой праздник.

Как всегда, всем участникам вручались фирменные шапочки с символикой соревнований, а победители отмечались призами. Впрочем, главный приз был у всех, кто приехал в Веденино — хорошая погода, улыбки, концертная программа с песнями про синий-синий иней и лед на проводах, ощущение всеобщей причастности к такому замечательному празднику. Это то, что будет подогревать интерес к следующим таким стартам, которые, надеемся, будут проходить в более зимних условиях, с настоящим, а не песенным льдом на проводах. Впрочем, даже если снега опять не будет, в Туле знают, как выходить из трудных ситуаций.

глас народа

Петр Павлович Полунин, подполковник запаса:

- Для меня, как для жителя Косой Горы, это родная трасса. Я здесь когда-то бегал в эстафетной команде за свою Косую Гору. Причем, у нас в те времена была такая сильная команда, что я, при первом разряде в четырнадцать лет, даже не попадал в первую команду в эстафете. И сейчас я регулярно сюда прихожу. Людей очень много, здесь до десяти вечера свет горит. Малышня тренируется до восьми вечера. А мамы их стоят, ждут, когда дети закончат тренировку. Это большое дело, что у нас есть такие условия для тренировок. Я и губернатору говорил: спасибо вам за наших внуков. Это сказка — то, что у нас есть.

Я сам занимаюсь спортом с молодых лет. Сейчас прокатился два с половиной километра, не претендуя на призы. Здоровье превыше всего. Для меня это главное. Всегда боролся с никотинщиками. У меня и дома никто не курит — ни внуки, ни дети.

Елена Тарасова на награждение вышла с дочкой на руках. И, конечно, первый вопрос был о ней.

- Это младшая, Даша. Она уже сегодня участвовала в третьем старте в этом сезоне. Ей четыре годика. Есть еще старшая, Вероника, 2007 года рождения, она как раз сейчас бежит свою дистанцию. Вообще мы из Ефремова, я работаю тренером, приехала сюда вместе со своими воспитанниками. И тоже вышла на трассу, чтобы не отставать от них. Здесь, в Веденино, мы соревнуемся регулярно. Нравится сюда приезжать. Сегодняшние гонки хорошо организованы. Прекрасная погода, легкая лыжня, все здорово.

Ирина и Инна:



На фото команда из Серпухова — Ирина, Инна, Митя, Саша, Федор.

- Мы приехали из Серпухова. От нас пришел автобус от федерации спортивного туризма, автобус от лыжной секции и еще приехали курсанты военной академии. К сожалению, у себя в городе на лыжи практически в этом году не удавалось встать. 12 января только выпал снег, но 13-го он уже стаял.

Нам очень нравится приезжать в Тулу, здесь, на «Лыжне России», мы уже в третий раз. В Веденино впервые, до этого ведь гонки проходили в Ясной Поляне. Вы, наверное, нас помните, мы общались два года назад. Только тогда Митя был у меня в рюкзаке за спиной, а сегодня он уже сам вышел на трассу.

Константин:

- Приехал сюда из Подольска. Я просто любитель лыжного спорта, не профессионал. Нигде больше снега нет, только здесь. В Туле первый раз. На трассу еще не выходил, а так все нравится. Обстановочка хорошая.

Семья Кусовых:

- Мы местные жители, просто любители лыжного спорта. Всегда участвуем в «Лыжне России», как только дети научились ходить. Ждем этого праздника весь год. Конечно, никаких призовых мест не занимали, просто участвуем. Это родная нам трасса. В обычные дни берем с собой термос, проезжаем часть дистанции, пьем чай, потом катимся дальше. Для нас это все — удовольствие.