Тульская велосипедистка Анастасия Войнова завоевала серебро чемпионата мира

Фото со странички Анастасии Войновой в Инстаграм.

Она стала второй в спринте.

В третий день проходящего в Берлине чемпионата мира по велоспорту на треке уроженка Тульской области Анастасия Войнова завоевала серебряную медаль. Спортсменка стала второй в спринте, проиграв немке Эмме Хинце.

Велогонщица поблагодарила болельщиков за поддержку и поздравления:

Отметим, что в первый день чемпионата Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли четвертое место в командном спринте, уступив в заезде за бронзу китаянкам.