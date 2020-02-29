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Тульская велосипедистка Анастасия Войнова завоевала серебро чемпионата мира
Фото со странички Анастасии Войновой в Инстаграм.

Тульская велосипедистка Анастасия Войнова завоевала серебро чемпионата мира

Она стала второй в спринте.

В третий день проходящего в Берлине чемпионата мира по велоспорту на треке уроженка Тульской области Анастасия Войнова завоевала серебряную медаль. Спортсменка стала второй в спринте, проиграв немке Эмме Хинце.

Велогонщица поблагодарила болельщиков за поддержку и поздравления:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серебро чемпионата мира в индивидуальном спринте??? Командная работа-командная медаль??? Люблю этих ребят, они у меня лучшие??? Спасииииибо им и всем за поддержку и поздравления? Silver medal in the sprint??? Team job-team medal??? I love these guys, they're the best??? Thanks to them and all for support and congratulations? #gazpromrusvelo #fvsr #cycling #cyclingtrack #велосипед #спорт #sport #sportgirl #myteam #чемпионатмира #worldchampionship #berlin #berlin2020 #команда #россия #сборнаяроссии #будусильнойкаклось? #roadtotokyo

Публикация от Anastasiia Voinova (@voinovaanastasiya)

 

Отметим, что в первый день чемпионата Анастасия Войнова и Дарья Шмелева заняли четвертое место в командном спринте, уступив в заезде за бронзу китаянкам.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:25 +5
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