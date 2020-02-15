В Туле выступит фолк-рок группа «Сколот»
Концерт состоится в клубе Backstage 28 марта в 19.00.
В клубе Backstage 28 марта в 19.00 состоится юбилейный концерт фолк-рок группы «Сколот». За 15 лет «Сколот» выпустили 4 альбома, выступили в сотне городов и завоевали любовь тысяч преданных поклонников. Творчество группы основано на легендах, мифах и традициях славянской, кельтской и скандинавской культур.
Билеты на концерт появились во всех точках продаж Myslo-кассы.
Вы можете приобрести их онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
- Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: 10.00−19.00
Другие статьи по темам
Место
Прочее