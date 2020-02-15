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В Туле выступит фолк-рок группа «Сколот»

В Туле выступит фолк-рок группа «Сколот»

Концерт состоится в клубе Backstage 28 марта в 19.00.

В клубе Backstage 28 марта в 19.00 состоится юбилейный концерт фолк-рок группы «Сколот». За 15 лет «Сколот» выпустили 4 альбома, выступили в сотне городов и завоевали любовь тысяч преданных поклонников. Творчество группы основано на легендах, мифах и традициях славянской, кельтской и скандинавской культур.

Билеты на концерт появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: 10.00−19.00

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