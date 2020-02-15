В Туле выступит фолк-рок группа «Сколот»

В клубе Backstage 28 марта в 19.00 состоится юбилейный концерт фолк-рок группы «Сколот». За 15 лет «Сколот» выпустили 4 альбома, выступили в сотне городов и завоевали любовь тысяч преданных поклонников. Творчество группы основано на легендах, мифах и традициях славянской, кельтской и скандинавской культур.