Сотрудники ГИМС в Алексине спасли тонущего мужчину

Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области спасли в Алексине тонущего мужчину. Инцидент произошел днем субботы, 15 февраля.

По словам инспектора ГИМС Дмитрия Бабкина, они проводили патрулирование водоема на «Хивусе» (судно на воздушной подушке), когда увидели, что в их сторону на снегоходах едут двое мужчин.

– Недалеко от места, где мы привязали «Хивус», была полынья. Мы начали махать мужчинам, чтобы они остановились. Один успел затормозить, другой выехал на берег, потом снова выехал на лед, – рассказал Дмитрий Бабкин.

В трех метрах от берега ледяной покров провалился и мужчина на снегоходе начал тонуть. Инспекторы Дмитрий Бабкин, Александр Алешин и водитель Александр Иванов помогли выбраться не только мужчине, но и достали из воды утонувшую технику.

В результате происшествия мужчина не пострадал, от медицинской помощи он отказался.