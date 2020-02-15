Сотрудники ГИМС в Алексине спасли тонущего мужчину
Мужчина провалился под лед на снегоходе.
Сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области спасли в Алексине тонущего мужчину. Инцидент произошел днем субботы, 15 февраля.
По словам инспектора ГИМС Дмитрия Бабкина, они проводили патрулирование водоема на «Хивусе» (судно на воздушной подушке), когда увидели, что в их сторону на снегоходах едут двое мужчин.
– Недалеко от места, где мы привязали «Хивус», была полынья. Мы начали махать мужчинам, чтобы они остановились. Один успел затормозить, другой выехал на берег, потом снова выехал на лед, – рассказал Дмитрий Бабкин.
В трех метрах от берега ледяной покров провалился и мужчина на снегоходе начал тонуть. Инспекторы Дмитрий Бабкин, Александр Алешин и водитель Александр Иванов помогли выбраться не только мужчине, но и достали из воды утонувшую технику.
В результате происшествия мужчина не пострадал, от медицинской помощи он отказался.