новости
новости
Регистрация
Сотрудники ГИМС в Алексине спасли тонущего мужчину
Фото ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники ГИМС в Алексине спасли тонущего мужчину

Мужчина провалился под лед на снегоходе.

Сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области спасли в Алексине тонущего мужчину. Инцидент произошел днем субботы, 15 февраля.

По словам инспектора ГИМС Дмитрия Бабкина, они проводили патрулирование водоема на «Хивусе» (судно на воздушной подушке), когда увидели, что в их сторону на снегоходах едут двое мужчин.

– Недалеко от места, где мы привязали «Хивус», была полынья. Мы начали махать мужчинам, чтобы они остановились. Один успел затормозить, другой выехал на берег, потом снова выехал на лед, – рассказал Дмитрий Бабкин.

В трех метрах от берега ледяной покров провалился и мужчина на снегоходе начал тонуть. Инспекторы Дмитрий Бабкин, Александр Алешин и водитель Александр Иванов помогли выбраться не только мужчине, но и достали из воды утонувшую технику.

В результате происшествия мужчина не пострадал, от медицинской помощи он отказался.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 18:30 +5
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
ГУ МЧС России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выступит фолк-рок группа «Сколот»
В Туле выступит фолк-рок группа «Сколот»
В Туле прошел Всероссийский турнир по карате
В Туле прошел Всероссийский турнир по карате
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.