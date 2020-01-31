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Сколот

Сколот

Внимание! Концерт переносится с 28 марта на другую дату. Точное время будет сообщено позднее. Все купленные ранее билеты действительны.

В клубе Backstage состоится юбилейный концерт фолк-рок группы «Сколот». За 15 лет «Сколот» выпустили 4 альбома, выступили в сотне городов и завоевали любовь тысяч преданных поклонников. Творчество группы основано на легендах, мифах и традициях славянской, кельтской и скандинавской культур.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
1 июня 2020, понедельник
19:00
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Касса
Российский Квартет саксофонистов
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4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сказки детского мира
Купить билет
1 сентября, вторник 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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