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В клубе Backstage состоится юбилейный концерт фолк-рок группы «Сколот». За 15 лет «Сколот» выпустили 4 альбома, выступили в сотне городов и завоевали любовь тысяч преданных поклонников. Творчество группы основано на легендах, мифах и традициях славянской, кельтской и скандинавской культур.