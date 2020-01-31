Сколот
Внимание! Концерт переносится с 28 марта на другую дату. Точное время будет сообщено позднее. Все купленные ранее билеты действительны.
В клубе Backstage состоится юбилейный концерт фолк-рок группы «Сколот». За 15 лет «Сколот» выпустили 4 альбома, выступили в сотне городов и завоевали любовь тысяч преданных поклонников. Творчество группы основано на легендах, мифах и традициях славянской, кельтской и скандинавской культур.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
1 июня 2020, понедельник
19:00
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
18 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
1 сентября, вторник 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽