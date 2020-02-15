Тульская делегация посетила Патриаршее богослужение в Успенском соборе Московского кремля

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В составе делегации более 300 человек: православная молодежь, волонтеры, суворовцы, кадеты и члены регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.

15 февраля, в праздник Сретения Господня и День православной молодежи, в Успенском соборе Московского кремля состоялось праздничное богослужение, которое возглавил святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Его Святейшеству сослужили митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алексинский Серафим.

Патриаршую службу посетила делегация Тульской области во главе с первым заместителем губернатора – председателем правительства Тульской области Валерием Шериным. В составе делегации более 300 человек. Это православная молодежь, волонтеры, суворовцы, кадеты и члены регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.

- Впервые за почти 20 лет Тульская митрополия удостоена чести провести праздничное богослужение в главном соборе Московского кремля. Сегодня Русская Православная Церковь ведёт значимую общественную работу, объединяя людей под эгидой милосердия, сострадания, восстановления наших культурных и религиозных ценностей. И в Тульской области тоже проводится колоссальная работа - в этом году мы отмечаем несколько ключевых событий. Это 500-летие Тульского кремля, ставшего опорой Засечной черты на подступах к Москве, по сути, своеобразным оберегом российской столицы. Это 640-я годовщина Куликовской битвы. Благодаря усилиям, которые прикладывает Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, из федерального бюджета выделены беспрецедентно большие средства на восстановление нашего культурно-религиозного достояния. В частности, на восстановление Успенского собора в Тульском кремле, где мы проводим архитектурно-реставрационные работы, восстанавливаем уникальный иконостас XVIII века, - отметил Валерий Шерин.

- Патриаршее богослужение, в котором принимает участие тульская делегация, - очень значимое событие для тульской митрополии и присутствующих здесь туляков. Сегодня в Тульской области очень многое делается для восстановления храмов, монастырских подворий. В частности, при личной поддержке Губернатора Алексея Дюмина была приведена в порядок территория святыни в с. Себино – на родине Святой Матроны Московской. Также отреставрирован храм и благоустроена территория Жабынского мужского монастыря, - сказал сопредседатель регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора Николай Воробьев.