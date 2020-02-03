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Сурки из Тульского экзотариума предсказали затяжную и прохладную весну
Фото предоставлено Тульским экзотариумом. Фото Татьяны Шаньшиной.

Сурки из Тульского экзотариума предсказали затяжную и прохладную весну

Сбудется ли их прогноз? Скоро узнаем.

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде отмечается День сурка. Считается, что по поведению этого животного можно судить о близости наступления весны.

В старом здании Тульского экзотариума есть парочка байбаков — Сережа и Наташа, которые прибыли в наш город из Костромы. Сурков, как и их зарубежных сородичей, «попросили» предсказать весну в нашем регионе. Животные были сонными и весьма недружелюбными, отреагировали только на предложенные лакомства.

Как сообщают сотрудники экзотариума, интерпретировать их прогноз можно так: быстрой и теплой весны можно не ждать, она медленно и осторожно будет вступать в свои права.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:24 +3
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