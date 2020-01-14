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В Туле состоится премьера мистического спектакля о болезни Альцгеймера

В Туле состоится премьера мистического спектакля о болезни Альцгеймера

Тулякам покажут спектакль по пьесе знаменитого французского драматурга Флориана Зеллера, удостоенной главной театральной награды во Франции Премии Мольера.

«Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.

Главному герою пьесы Андрэ в исполнении Сергея Маковецкого 80 лет. Когда-то давно он был танцовщиком, а теперь живет в Париже со своей дочерью Анной (Марина Александрова) и ее мужем Антуаном. Или же Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? И почему он все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Но как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует… Не так ли?

В спектакле также принимают участие знаменитые актеры Анатолий Руденко / Данил Иванов, Мария Рыщенкова / Дарья Урсуляк, Иван Бровин, Полина Виторган / Надежда Лумпова.

Премьеру «Папы» (16+) покажут 28 марта в Городском концертном зале. Начало в 19.00 Билеты уже в продаже!

Вы можете приобрести их онлайн:

КУПИТЬ БИЛЕТ

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

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