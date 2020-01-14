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За неделю в Тульской области увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом
Фото из архива Myslo.

За неделю в Тульской области увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом

В целом же, в регионе ситуация характерная для данного периода времени.

За неделю в Тульской области зарегистрировано 2998 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 38%, но выше заболеваемости предыдущей недели на 15%.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, по результатам лабораторного мониторинга, в основном, циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, имеют место единичные находки вирусов гриппа.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−30−77, 37−48−32.

 

При ОРВИ не гриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости, насморка, сухого кашля. При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния — повышение температуры тела в отдельных случаях до 40 градусов, головная боль, ломота в мышцах и суставах, возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа.

Необходимо помнить, что любое вирусное заболевание, перенесенное на ногах, может привести к длительному течению основного заболевания и осложнениям. Кроме того, заболевший человек заражает окружающих. Поэтому необходимо при первых признаках заболевания обратиться к врачу.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:55 0
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