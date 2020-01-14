В Туле за три года заменят 28 км водопроводных сетей

В поселке Барсуки в этом году введут в эксплуатацию новый водопровод, который избавит жителей от перебоев с водой. Стоимость его строительства превысила 29 млн рублей.

По региональной программе «Чистая вода Тульской области» в Барсуках переложили 3,7 км труб, идёт установка колодцев. Работы выполнены на 93% и должны были завершиться ещё в ноябре прошлого года. В ходе инспекции глава городской администрации Дмитрий Миляев раскритиковал работу подрядчика – ООО «Мега Строй». Сейчас на объекте работает 12 человек и две единицы техники, необходимые материалы закуплены. Работы завершатся к концу января.

Эта же организация прокладывала новый водопровод в Ленинском протяженностью 2,8 км. Работы уже завершены, но тоже с опозданием. Также 2,5 км труб проложены в поселке Новомедвенский.

На Медвенско-Осетровском водозаборе началась перекладка двух участков магистрального водопровода общей протяженностью около 10 км. Работы ведутся за счет средств международного банка реконструкции. Подрядчик – компания «Внешстрой» приступила к работам в декабре. На замену отведён год, но строители планируют сдать объект раньше. Новый магистральный водовод диаметром 900 мм тянут взамен устаревшего, проложенного ещё в 60-е годы прошлого столетия. Новый водопровод будет из современного полиэтилена. Гарантийный срок – более 75 лет. Подрядчик утверждает, что новая технология позволит подавать жителям воду без каких-либо примесей.

В прошлом году было переложено 3,6 км трубопровода от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская». По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина разработали трехлетнюю программу по замене наиболее аварийных и ветхих участков сетей водоснабжения в Туле. За три года планируется заменить более 28 км водопроводных труб.

Дмитрий Миляев отметил, что работа по модернизации объектов водоснабжения Тулы и Большой Тулы продолжится:

– Обеспечение туляков качественной водой, которая будет поступать в дома бесперебойно – это одна из главных задач городской администрации.

В 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию новой станции обезжелезивания в Обидимо – она привести качество воды к нормативным требованиям для более 2500 тысяч жителей поселения. Еще две станции обезжелезивания начнут строить в Алешне и Плеханово.