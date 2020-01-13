Дорогие Туляки! Спектакль «Папа» перенесен на 19 ноября. Билеты действительны.

В Городском концертном зале покажут премьеру трагикомедии «Папа» по пьесе Флориана Зеллера.

В спектакле заняты: Сергей Маковецкий, Марина Александрова, Анатолий Руденко / Данил Иванов, Мария Рыщенкова / Дарья Урсуляк, Иван Бровин, Полина Виторган / Надежда Лумпова

Режиссер: Владимир Бельдиян

Художник: Александр Лисянский

Перевод: Илья Именитов

Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или же Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? И почему он все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Но как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует… Не так ли?

«Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.