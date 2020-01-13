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Папа

Папа

Дорогие Туляки! Спектакль «Папа» перенесен на 19 ноября. Билеты действительны.

В Городском концертном зале покажут премьеру трагикомедии «Папа» по пьесе Флориана Зеллера.

В спектакле заняты: Сергей Маковецкий, Марина Александрова, Анатолий Руденко / Данил Иванов, Мария Рыщенкова / Дарья Урсуляк, Иван Бровин, Полина Виторган / Надежда Лумпова

Режиссер: Владимир Бельдиян

Художник: Александр Лисянский

Перевод: Илья Именитов

Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или же Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? И почему он все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Но как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует… Не так ли?

«Папа» — реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Это удивительная смесь драмы и комедии с элементами мистики. Сергей Маковецкий и Марина Александрова рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом.

Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Спектакли по его пьесам идут во множестве театров по всему миру. В 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен Премии Мольера, главной театральной награды во Франции. Спектакли по ней с огромным успехом прошли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге и сотне других городов.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
19 ноября 2020, четверг
19:00
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Касса
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3500 ₽
Mgzavrebi
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29 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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