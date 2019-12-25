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Туляков приглашают на вечеринку в лучших традициях встречи Нового года по-немецки

Туляков приглашают на вечеринку в лучших традициях встречи Нового года по-немецки

Мечтаете отметить Новый год в Германии, но нет возможности? Приходите на тематическую вечеринку 30 декабря в ресторанный комплекс Forest. Начало в 20.00

Гостей ждут яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки. На сцене выступит немецкий баянист. По стариной немецкой традиции гости станцуют национальный танец. А еще это много подарков, отличное новогоднее настроение и прекрасный повод выгулять новый наряд. Все вышеперечисленное входит в стоимость билета в зависимости от его категории - входной, стандарт или VIP.

Вот так прошла предыдущая вечеринка в национальном стиле.

До 29 декабря действуют скидки на все категории билетов.

  • Входной билет: включает место за столом, шоу-программу, сюрпризы. Цена: 1000р. 950 р.
  • Стандарт: включает место за столом, напитки от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена: 1500 р. 1300 р.
  • VIP: включает лучшие vip-места, полноценный банкет от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена: 3000р. 2900 р.

Билеты на новогоднюю вечеринку в немецких традициях (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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