Туляков приглашают на вечеринку в лучших традициях встречи Нового года по-немецки
Мечтаете отметить Новый год в Германии, но нет возможности? Приходите на тематическую вечеринку 30 декабря в ресторанный комплекс Forest. Начало в 20.00
Гостей ждут яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки. На сцене выступит немецкий баянист. По стариной немецкой традиции гости станцуют национальный танец. А еще это много подарков, отличное новогоднее настроение и прекрасный повод выгулять новый наряд. Все вышеперечисленное входит в стоимость билета в зависимости от его категории - входной, стандарт или VIP.
Вот так прошла предыдущая вечеринка в национальном стиле.
До 29 декабря действуют скидки на все категории билетов.
-
Входной билет: включает место за столом, шоу-программу, сюрпризы. Цена:
1000р. 950 р.
-
Стандарт: включает место за столом, напитки от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена:
1500 р.1300 р.
-
VIP: включает лучшие vip-места, полноценный банкет от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена:
3000р.2900 р.
Билеты на новогоднюю вечеринку в немецких традициях (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.
Вы можете приобрести их онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной