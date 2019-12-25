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В Туле водитель проехал по встречке и зачем-то предъявил партийное удостоверение

В Туле водитель проехал по встречке и зачем-то предъявил партийное удостоверение

Судя по опубликованному очевидцем видео, мужчина намеревался проехать против одностороннего движения.

В социальных сетях очевидец опубликовал кадры с водителем внедорожника, который пытался проехать против движения по ул. Смидович, на участке от ул. Мира до ул. Болдина, который является односторонним.

На машине нарушителя ПДД были регистрационные знаки калужского региона, а в руках – удостоверение с символикой партии «Единая Россия». У видео отсутствует звук, но по действиям легко угадывается некое «противостояние» между автором съемки и владельцем «корочки», которую мужчина использует, словно, в качестве аргумента.

Кстати, на удостоверении отсутствует год окончания срока его действия, а символика партии еще с бурым медведем – то есть старая, которая была до 2005 года.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.16.3 «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением». Нарушителю грозит административный штраф до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:38 +8
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