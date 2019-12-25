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В Тульском кремле появилась ледяная горка и «Кремленок»

В Тульском кремле появилась ледяная горка и «Кремленок»

Горку создали из привезенного льда из Пермского края.

25 декабря в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось новогоднее представление «Академия мультизвезд», которое прошло в рамках праздника Губернаторской елки. Героями музыкального интерактивного шоу ростовых кукол стали полюбившиеся зрителям персонажи мультиков и кинофильмов.

В этот же день в Тульском кремле открылись гостиная Деда Мороза, новогодняя ярмарка, скульптура «Кремленок» и ледяная горка.

Мастера создавали «Кремлевскую горку» из специально привезенного «материала» — льда из озер Пермского края.

Испробовать зимний аттракцион можно будет только при минусовой температуре. По предварительным прогнозам, это будет в предстоящие выходные дни.

Высота горки — 3,5 метра, длина — примерно 10 метров.


Фото пресс-службы правительства Тульской области.

К слову, кататься с горки на санках или ватрушках будет строго запрещено — из-за большой скорости, которую можно развить во время катания с ледовой поверхности.

В вечернее время горка будет подсвечиваться.

Скульптура «Кремленок» — это тульский снеговик. Его нарядили в шлем, в руки дали щит и меч.

Сюжет: Новый год-2020
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