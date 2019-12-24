В Туле закрыли Год театра премьерой спектакля о визите Екатерины II

В Тульском академическом театре драмы прошла премьера исторического водевиля «Визит императрицы» – всё, что вы хотели бы узнать о том, как зарождался тульский театр, но не знали, у кого спросить. А тут все можно увидеть в лицах – губернатора Михаила Кречетникова, Болотова Андрея Тимофеевича, Екатерину, само собой, II, она же Великая, и вообще всех причастных к этому историческому событию.

Екатерина, как известно, в 1787 году объезжала созданные императорским повелением губернии России, в том числе и Тульскую. Это потом уже, через несколько десятилетий, Павел скажет, что есть только один театр – театр военных действий, и на том всякая поддержка государством русского театра будет закончена. Тогда же, во времена Екатерины, ему уделялось первостепенное значение. В Туле вот даже соляной амбар не пожалели, чтобы обустроить в нем «для означенного зрелища с надлежащим убранством театр». Надо полагать, неплохо обустроили, раз не постеснялись пригласить туда первое лицо государства.

Конечно же, приезд Екатерины в провинциальную Тулу – событие не меньшее, чем приезд в 1977 году Брежнева. Тоже, кстати, выходившего тогда на сцену драмтеатра. А потому дамы примеряли свои лучшие платья, а кавалеры старались вовсю, чтобы государыня осталась довольна. Понятно, что тут вам и любовь-морковь, и сценки из театральной жизни, песни и танцы от всей души.

- Если некоторые фамилии реальных тульских актеров мы знаем, то об актрисах не имеем никакого представления, – рассказывает постановщик спектакля Вениамин Найман. – Известно, что двух артисток взяли из калужской труппы и одну из Москвы. Я пришел к выводу, что это могли быть Глафира Зефирова, Апполинария Баранкина, Рагнеда Корзинкина, Платонида Желтухина, Параша Зябликова и Ферцея Кривоглазова. Они до такой степени для меня стали осязаемы, что я сам поверил в реальность их существования. В общем, если бы их не было, их следовало придумать.

А вот два других персонажа – Василий Рыкалов и Трофим Константинов реальные люди. Трагик Трофим Константинов, которого указом императрицы перевели для обучения из Тулы в столицу, одно время блистал в Санкт-Петербурге, по распоряжению управляющего императорскими театрами князя Юсупова, ему надлежало «играть по драматическому театру первые роли и характеры в трагедиях, комедиях и драмах». Однако надолго в столице не задержался – сбежал в Харьков. Считается, что из-за театральных интриг. А вот Василия Рыкалова, между прочим, считали предшественником легендарного Михаила Щепкина.

- Об их биографии в тульской труппе мы представления не имеем, – рассказывает Найман. – Наверное, так же, как все провинциальные, не очень известные артисты, жили в долг, выпивали.

В целом же он определяет жанр своего спектакля как ироничное объяснение в любви к тульскому театру. И это подтверждают сами актеры – видно, что участие в этой круговерти в исторических декорациях, с красивыми костюмами и цирлих-манирлих осьмнадцатого веку им доставляет удовольствие. Да еще с песнями на музыку современного композитора Сергея Уткина.

Этой премьерой в Туле красиво закрылся Год театра в России. Закрылся не только новым спектаклем, но также высокими наградами, которые вручали первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев и министр культуры Татьяна Рыбкина.

В минувшем году с гастролями в Тульской области побывали Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова, Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Владимир Машков провел отбор талантливых ребят для учебы в «Табакерке». Также прошли крупные фестивали российского и международного масштаба. Знаменитые московские театральные коллективы побывали, это действительно небывалое дело, в Щекино и в Чекалине – самом маленьком городе области.

Фестивали «Толстой», «Театральный дворик», «Кремлевские сезоны» и «Бежин луг» собрали участников и гостей из многих регионов и стран. Театру «Отражение» Чернского района и Одоевскому народному театру исполнилось 101 год и 100 лет соответственно. Они по праву могут считаться одними из старейших у нас в регионе. От правительства области они получили денежные сертификаты на реализацию своих творческих проектов.

Первый заместитель губернатора поблагодарил театральные коллективы «за преданность своему делу, за новые сценические открытия и эстетическое удовольствие, которые они дарят людям».