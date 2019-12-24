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В Туле за два дня сбили пятерых пешеходов
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле за два дня сбили пятерых пешеходов

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательны на дороге!

За прошедшие и текущие сутки в Туле произошло 4 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
 
23 декабря в 19.05 напротив д. № 13 на Красноармейском проспекте 24-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил 61-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешехода с различными травмами госпитализировали. Об этом Myslo писал здесь.
 
23 декабря в 20.30 на ул. Оборонной 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 сбил 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали.
 
 
Сегодня, 24 декабря, в 7.30 на пересечении Щекинского шоссе и ул. Киреевской 26-летний водитель «Шевроле Лачетти» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 26-летнюю девушку. Она получила телесные повреждения.
 
В 8.00 на проспекте Ленина напротив дома № 114 30-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил двух пешеходов.
 
29-летняя и 35-летняя женщины переходили дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП пешие участники дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.
 
госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Переходить дорогу необходимо только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники.
 
Прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное — остановились!
 
На остановках общественного транспорта, во избежание падения, не подходите близко к проезжей части дороги. Будьте предельно бдительными и внимательными при пересечении проезжей части дороги.
 
При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.
 
Также Тульская Госавтоинспекция обращается к водителям. Будьте внимательны к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток.
 
Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.
 
Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения — незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры для предотвращения дорожно-транспортного происшествия с участием данного пешехода.
 
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:18 +1
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