Жительница Новомосковска хотела купить беговую дорожку, но оказалась жертвой мошенника

Полицейские ищут злоумышленника, а всех остальных просят внимательно относиться к просьбам о переводе денег незнакомым людям.

44-летняя женщина увидела на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже беговой дорожки. Продавец попросил ее внести предоплату, чтобы никто не перекупил товар. Ничего не подозревая, она отправила ему 3200 рублей. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

Поняв, что беговую дорожку никто продавать не собирается, а денежные средства оказались в руках злоумышленника, женщина обратилась в полицию. Сейчас в отделе МВД проводятся мероприятия по установлению всех деталей случившегося, выяснению местонахождения и личности злоумышленника, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости внимательно относиться к просьбам о переводе денежных средств неизвестным адресатам, а также о важности сохранения в тайне реквизитов своих собственных банковских карт.