В тульском шлеме детям покажут роботов и лазерное шоу
21 октября музей оружия провел презентацию детского новогоднего театрализованного представления «Звездный дозор Богатырского Шлема».
Директор Тульского государственного музея оружия
Надежда Калугина приоткрыла завесу тайны праздника, пообещав детям и их родителям незабываемое путешествие по фантастическим космическим мирам.
В этом году музей удивит юных зрителей новыми невероятными трюками каскадеров, лазерным шоу и участием в программе загадочных и всезнающих роботов.
Представления состоятся 20−29 декабря 2019 г. и 2−6 января 2020 г. Всего представлений будет тридцать, Myslo рассказывал об этом здесь.
Другие статьи по темам
Место