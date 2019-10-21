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В тульском шлеме детям покажут роботов и лазерное шоу

В тульском шлеме детям покажут роботов и лазерное шоу

21 октября музей оружия провел презентацию детского новогоднего театрализованного представления «Звездный дозор Богатырского Шлема».

Директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина приоткрыла завесу тайны праздника, пообещав детям и их родителям незабываемое путешествие по фантастическим космическим мирам.
 
В этом году музей удивит юных зрителей новыми невероятными трюками каскадеров, лазерным шоу и участием в программе загадочных и всезнающих роботов.
 

Представления состоятся 20−29 декабря 2019 г. и 2−6 января 2020 г. Всего представлений будет тридцать, Myslo рассказывал об этом здесь.

 

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