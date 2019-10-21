В тульском шлеме детям покажут роботов и лазерное шоу

Директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина приоткрыла завесу тайны праздника, пообещав детям и их родителям незабываемое путешествие по фантастическим космическим мирам.

В этом году музей удивит юных зрителей новыми невероятными трюками каскадеров, лазерным шоу и участием в программе загадочных и всезнающих роботов.