В 2020 году в 109 тульских дворах заменят игровое оборудование

Фото: пресс-служба администрации Тулы

На оперативном совещании в горадминистрации начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева рассказала о том, что все объекты, где ранее было демонтировано неисправное игровое оборудование, были проанализированы, составлен список из 109 адресов.

Определено, какие работы необходимо выполнить и какое оборудование установить. Стоимость закупки оборудования составит около 8,5 млн рублей. Работы будут выполнены весной и летом 2020 года по программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Сотрудникам управления по благоустройству поручено подготовить нормативно-правовую базу будущих работ, составить их график и разъяснить жителям, что, где и когда будет установлено.