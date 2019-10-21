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В 2020 году в 109 тульских дворах заменят игровое оборудование
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В 2020 году в 109 тульских дворах заменят игровое оборудование

Работы пройдут в рамках программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

На оперативном совещании в горадминистрации начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева рассказала о том, что все объекты, где ранее было демонтировано неисправное игровое оборудование, были проанализированы, составлен список из 109 адресов.

Определено, какие работы необходимо выполнить и какое оборудование установить. Стоимость закупки оборудования составит около 8,5 млн рублей. Работы будут выполнены весной и летом 2020 года по программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Сотрудникам управления по благоустройству поручено подготовить нормативно-правовую базу будущих работ, составить их график и разъяснить жителям, что, где и когда будет установлено.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:26 +1
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Тула

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