Музей оружия готовит для юных жителей Тульской области 30 новогодних представлений

Любимые постановки с Дедом Морозом, Снегурочкой и доблестными воинами-волшебниками будут проходить в «шлеме» ежедневно с 20 декабря 2019 по 6 января 2020 года!

В этом году музей готовит эксклюзивный театрализованный праздник «Звездный дозор Богатырского Шлема». Зрители станут участниками космического путешествия, откроют для себя неизведанный мир новых таинственных планет. Их спутниками будут героические летчики-космонавты, всезнающие роботы и удивительные сказочные герои.