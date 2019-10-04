Музей оружия готовит для юных жителей Тульской области 30 новогодних представлений
Любимые постановки с Дедом Морозом, Снегурочкой и доблестными воинами-волшебниками будут проходить в «шлеме» ежедневно с 20 декабря 2019 по 6 января 2020 года!
В этом году музей готовит эксклюзивный театрализованный праздник «Звездный дозор Богатырского Шлема». Зрители станут участниками космического путешествия, откроют для себя неизведанный мир новых таинственных планет. Их спутниками будут героические летчики-космонавты, всезнающие роботы и удивительные сказочные герои.
Билеты уже поступили в продажу, однако их количество ограничено. Заказ билетов и подробности по телефону 8 (4872) 31-10-04.
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