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Музей оружия готовит для юных жителей Тульской области 30 новогодних представлений

Музей оружия готовит для юных жителей Тульской области 30 новогодних представлений

Любимые постановки с Дедом Морозом, Снегурочкой и доблестными воинами-волшебниками будут проходить в «шлеме» ежедневно с 20 декабря 2019 по 6 января 2020 года!

В этом году музей готовит эксклюзивный театрализованный праздник «Звездный дозор Богатырского Шлема». Зрители станут участниками космического путешествия, откроют для себя неизведанный мир новых таинственных планет. Их спутниками будут героические летчики-космонавты, всезнающие роботы и удивительные сказочные герои.

Билеты уже поступили в продажу, однако их количество ограничено. Заказ билетов и подробности по телефону 8 (4872) 31-10-04.

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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 12:11 +2
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