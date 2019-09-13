Фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 13 сентября

Сегодня в Туле стартует I международный фестиваль молодежных театров GingerFest. В большом театральном празднике примут участие коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.

Туляков и гостей города ждет марафон спектаклей. Завершится фестиваль 17 сентября.

афиша на 13 сентября

19.00 — ул. Металлистов — шествие участников фестиваля в национальных костюмах стартует в сторону Крестовоздвиженской площади. 0+ Вход свободный.

20.00 — Городской концертный зал — торжественное открытие фестиваля. Презентация театров-участников. 6+ Вход свободный.

21.00 — Городской концертный зал — клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли» (театр-студия «МЮСЛИ», Тула). 6+ Вход свободный

22.00 — площадка перед ГКЗ — файер-шоу от театра огня «Эра». 6+ Вход свободный.