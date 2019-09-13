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Фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 13 сентября

Фестиваль молодежных театров GingerFest: афиша на 13 сентября

Публикуем расписание мероприятий.

Сегодня в Туле стартует I международный фестиваль молодежных театров GingerFest. В большом театральном празднике примут участие коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.

Туляков и гостей города ждет марафон спектаклей. Завершится фестиваль 17 сентября.

афиша на 13 сентября

19.00 — ул. Металлистов — шествие участников фестиваля в национальных костюмах стартует в сторону Крестовоздвиженской площади. 0+ Вход свободный.

20.00 — Городской концертный зал — торжественное открытие фестиваля. Презентация театров-участников. 6+ Вход свободный.

21.00 — Городской концертный зал — клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли» (театр-студия «МЮСЛИ», Тула). 6+ Вход свободный

22.00 — площадка перед ГКЗ — файер-шоу от театра огня «Эра». 6+ Вход свободный.

Полная программа фестиваля здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:34 +1
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