В Туле состоится международный фестиваль молодежных театров GingerFest

Туляков и гостей города ждет марафон спектаклей и мастер-классов.

С 13 по 17 сентября в Туле состоится I международный фестиваль молодежных театров GingerFest. В большом театральном празднике примут участие коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.

В качестве членов жюри и преподавателей мастер-классов приглашены профессионалы из Москвы, Тулы, Италии (Неаполь), Канады (Оттава).

В рамках фестивальной программы состоятся торжественное шествие театров в национальных костюмах, церемонии открытия и закрытия на сцене ГКЗ, показы спектаклей, актерский капустник и др.

Программа составлена таким образом, чтобы спектакли, созданные в разных странах, были максимально понятны и доступны международной аудитории.

Зрители увидят танцевальные и пластические постановки, клоунаду и пантомиму, кукольный театр для малышей и необычную интерпретацию русской и классики.

Участники фестиваля и жители Тулы смогут посетить мастер-классы по комедии дель арте, соло джазу, сценическому бою, сценографии, фламенко. Спектакли будут показаны на нескольких сценах города.

По итогам GingerFest театры будут награждены призами за «Лучший спектакль», «Лучшую роль», «Лучший актёрский ансамбль», и т. д.

Театру, который запомнится тулякам больше всего, вручат приз зрительских симпатий.

Подробная программа фестиваля будет опубликована на сайте проекта и в соцсетях.

Организаторы GingerFest — МАУК «Культурно-досуговая система» и театр-студия «МЮСЛИ» при поддержке министерства молодежной политики и комитета Тульской области по развитию туризма. Портал Myslo и газета «Слобода» являются информационными партнерами фестиваля.