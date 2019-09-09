Международный фестиваль молодежных театров GingerFest: полная афиша

Фото предоставлены организаторами фестиваля.

С 13 по 17 сентября в Туле состоится I международный фестиваль молодежных театров GingerFest. В большом театральном празднике примут участие коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.

В качестве членов жюри и преподавателей мастер-классов приглашены профессионалы из Москвы, Тулы, Италии (Неаполь), Канады (Оттава).

В рамках фестивальной программы состоятся торжественное шествие театров в национальных костюмах, церемонии открытия и закрытия на сцене ГКЗ, показы спектаклей, актерский капустник и др.

Публикуем полную афишу мероприятий.

13 сентября

19.00 — ул. Металлистов — шествие участников фестиваля в национальных костюмах. 0+ Вход свободный.

20.00 — Городской концертный зал — торжественное открытие фестиваля. Презентация театров-участников. 6+ Вход свободный.

21.00 — Городской концертный зал — клоун-мим-спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли» (театр-студия «МЮСЛИ», Тула). 6+ Вход свободный

22.00 — площадка перед ГКЗ — файер-шоу от театра огня «Эра». 6+ Вход свободный.

14 сентября

12.00 — ул. Металлистов — фотосушка. 0+ Начинает работу фестивальная фотосушка — свободная выставка фотографий, сделанных во время фестиваля. Фотосушка будет продолжаться на протяжении всех дней мероприятий.

12.00 — ул. Металлистов — уличный спектакль «ТОРМАШКИ! Обратная сторона Земли», театр-студия «МЮСЛИ» (6+) Вход свободный.

13.30 — ул. Металлистов — уличный спектакль «Фрида», театр-студия «Наоборот» (ТулГУ), 12+ Вход свободный.

15.30 — 18.00 — городское пространство «Искра» — работа мимов в национальных костюмах. Вход свободный

14.40 — ул. Металлистов — народный коллектив цирковая студия «Мастер Буфф», «Цирковая феерия», 0+ Вход свободный.

15.30 — 17.00 — ул. Металлистов — мастер-класс по соло-джазу (Ульяна Орлова), 6+ Вход свободный.

16.00 — «Искра» — интернациональная концертная программа «Ешь. Танцуй. Люби» с номерами национальной культуры. 0+ Вход свободный.

17.30 — ул. Металлистов — уличный спектакль «Маленький принц», театр-студия «МЮСЛИ» (6+) Вход свободный.

18.30 — 20.00 — ул. Металлистов — выступление КВиМ «Факел» (ТулГУ) 6+, мастер-класс по мечевому бою 12+ Вход свободный.

19.00 — Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ) — спектакль «Поцелуй» по произведениям Чехова, театр «Mimesis» (Тунис). 12+ Цена билета 200−550 руб.

20.30 — Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ) — фламенко-спектакль «Все беды от бата де кола», театр «Palacio Luna» (Кордова, Испания). 12+ Цена билета 200−550 руб.

15 сентября

15.00 — ДК металлургов — спектакль «Птицы» по комедии Аристофана, театральная ассоциация Додеканеса (Греция, Родос). 6+ Цена билета 200−550 руб.

16.30 — ДК металлургов — комедия абсурда «Господин» по пьесе Э. Ионеско, театр Skepsis (Алба-Юлия, Румыния), 12+ Цена билета 200−550 руб.

20.00 — Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ) — пластический спектакль «Ночь огня» по роману Эрика Эмманюэля Шмитта, студия пластического движения «32» (Таганрог, Россия). 12+ Цена билета 200−550 руб.

16 сентября

19.00 — Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ) — спектакль «Ничто» по роману Янне Теллер, театр Ya! Young Acting (Тироль, Австрия). 12+ Цена билета 150- 400 руб.

20.30 Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ) — спектакль «Ифигения в Авлиде» по трагедии Еврипида, театр La Parata (Гранада, Испания). 12+ Цена билета 200−550 руб.

17 сентября

19.00 — Городской концертный зал — пластический спектакль «Близнецы», театр Studio 70's (Александрия, Египет). 6+ Цена билета 200−550 руб.

20.00 — Городской концертный зал — театрализованное шоу «Театр повсюду» (отчётный концерт театров-участников фестиваля по итогам работы на фестивале. Номера, созданные во время фестиваля: комедия дель арте, соло джаз, сценический бой, сценография, фламенко). 6+ Вход свободный

20.30 — Городской концертный зал — торжественная церемония закрытия фестиваля. Подведение итогов, вручение наград, эстрадный концерт. 0+ Вход свободный.

18 и 19 сентября

19.00 — Городской концертный зал — мастер-класс по фламенко (Валерия Техеро Навас, Испания), 6+ 600 руб., вход по регистрации.