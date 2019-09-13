В Туле представили портреты из Третьяковки

Фото museum-tula.ru

Этот совместный проект стал своеобразным подарком для туляков в рамках 100-летия ТМИИ. Работа над выставкой началась в конце прошлого года. Примечательно, что многие работы никогда не «выезжали» за пределы Третьяковки. Шедевры расположились в трёх музейных залах.

Посетители музея увидят 25 работ разных жанров — парадные и камерные портреты, двойные и парные, групповые и семейные. Все они выполнены в период с 1745 по 1850 год — в так называемый «золотой век» русской живописи.

12 сентября на открытии экспозиции с приветственным словом к гостям обратилась заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она поблагодарила организаторов мероприятия и пожелала дальнейшего плодотворного сотрудничества.

- Это достойный подарок тулякам ко Дню города и Тульской области, а также к 100-летию музея. Настоящий праздник искусства! — подчеркнула она.

- Данная выставка — результат очень серьёзной научной работы. Взаимодействие с региональными музеями — одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Для каждого мы готовим уникальный проект с учётом интересов и потребностей, — сказала главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Также Татьяна Семёновна вручила генеральному директору ГУК ТО «Объединение „ИКХМ“» Роману Гаврилину том академического собрания, посвящённый живописи первой половины XIX века.

После торжественного открытия гости отправились на экскурсию. Её провела куратор проекта, заведующая отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи, доктор искусствоведения, профессор Людмила Маркина.

Самое раннее произведение — портрет известного тульского промышленника Акинфия Демидова кисти Георга Кристофа Гроота, немецкого придворного живописца императрицы Елизаветы Петровны. Это парадный портрет. Автор мастерски передал сильный характер своего героя, стойкость духа и рассудительность.

А так называемое «лицо» выставки -портрет-картина кисти Карла Брюллова «Портрет детей Волконских с арапом». На фоне живописной южной природы Карл Петрович изобразил двух двоюродных сестёр — старшую Лизу и младшую Соню. Здесь проявляется мастерство художника в великолепной передаче фактуры материалов. По словам Людмилы Алексеевны, данная работа- гимн красоте человека и природы.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора ГУК ТО «Объединение „ИКХМ“» Марина Кузина поблагодарила Маркину за работу по сбору коллекции, отметив, что данный проект «очень легко воплотился в жизнь».



Выставка работает до 30 ноября 2019 года

Возрастная категория: 0+