Останется ли «Дикая Мята» в Бунырево?

Фото из архива Myslo.

Вопреки слухам, организаторы продлили договор аренды площадки в Тульской области. В 2020 году фестиваль останется в деревне Бунырево и пройдет 19-21 июня.

1 августа 2019 года официально открылась продажа билетов на следующий фестиваль. Сейчас есть возможность приобрести билеты на сайте фестиваля по самой низкой цене — 3000 рублей на три дня.

Лайн-ап фестиваля пока неизвестен, скоро организаторы начнут постепенно объявлять имена артистов. Зато у «Дикой Мяты» 2020 года уже появился фирменный фиолетовый цвет и логотип в виде чешуи. Тематика фестиваля будет посвящена русалкам.