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На «Октаве» пройдет «Комикс-тур»

На «Октаве» пройдет «Комикс-тур»

Все желающие смогут задать вопросы блогерам из This is Хорошо, талантливым комиксистам и издателям визуальных новелл.

21 июня в Туле на террасе кластера «Октава» пройдет творческая встреча c людьми, которые создают свои комиксы и переводят на русский лучшие графические произведения Marvel. На мероприятии в легкой и непринужденной обстановке гости подпишут свои книги всем желающим. Также состоится обсуждение комикс- и гик-культуры. 

"Комикс-тур" — уникальное мероприятие, призванное собрать вместе художников, авторов, переводчиков и прочих работников комикс-индустрии вместе, чтобы проехаться по городам нашей необъятной страны и познакомить читателей с этим относительно новым и крайне интересным жанром поп-культуры.

– Мы собрали уникальный состав тура по городам России — от издателей и персонажей до популяризаторов и художников, т.е. все шестеренки большого механизма комикс-индустрии. Цели простые — познакомиться с сообществом не только в двух столицах, чтобы читатели увидели, кто стоит за теми или иными книгами и какой в них вложен труд. Ну и, конечно же, чтобы можно было встретиться со своими героями, подписать у них книги. Кроме того, в Туле будет особый состав, который до этого не был представлен в таком формате в других городах тура, – подчеркнул один из участников тура, директор издательства «КомФедерация» Степан Шмытинский.

Список участников:

  • команда популярного Youtube-блога This is Хорошо — неподражаемый Стас Давыдов, харизматичный Сергей Федоренко и брутальный Виталий Голованов (главные герои «This is Комикс»), прямиком из Риги;
  • зарубежный гость с просторов французских полей — Вандрий, автор того самого комикса «Все герои у психолога»;
  • тульский гений, плейбой и филантроп — Алексей Хромогин, автор комиксов «Первый человек на Земле» и «Огни в лесу»;
  • лектор, эксперт по комиксам и их популяризатор — Руслан Хубиев, переводчик всея Марвел и не только;
  • двое братьев по оружию и бессменных участников тура — директор издательства «Комильфо» Михаил Богданов и директор издательства «КомФедерация» Степан Шмытинский.

Начало в 18.30, вход свободный. Требуется предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:45 0
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