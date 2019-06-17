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В Тульской области в первом квартале 2019 года смертность превысила рождаемость в 2,2 раза

В Тульской области в первом квартале 2019 года смертность превысила рождаемость в 2,2 раза

Такие данные приводит Туластат.

В январе-марте 2019 года в Тульской области родилось 2732 человека, умерло 5956 человек, среди которых 15 детей в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года число родившихся сократилось на 307 человек (на 10,1%), умерших — на 434 человека (на 6,8%). Такие данные приводит Туластат.

Естественная убыль населения составила 3224 человека. Число умерших в январе-марте 2019 года превысило число родившихся в 2,2 раза.

В расчете на 1000 человек населения рождаемость, смертность и естественная убыль населения составили:

  Родилось Умерло Естественная убыль Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся
январь-март 2018 года 8,3 17,4 -9,1 2,7
январь-март 2019 года 7,5 16,4 -8,9 4,9

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:15 +2
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