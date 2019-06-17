В Тульской области в первом квартале 2019 года смертность превысила рождаемость в 2,2 раза

В январе-марте 2019 года в Тульской области родилось 2732 человека, умерло 5956 человек, среди которых 15 детей в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года число родившихся сократилось на 307 человек (на 10,1%), умерших — на 434 человека (на 6,8%). Такие данные приводит Туластат.

Естественная убыль населения составила 3224 человека. Число умерших в январе-марте 2019 года превысило число родившихся в 2,2 раза.

В расчете на 1000 человек населения рождаемость, смертность и естественная убыль населения составили: