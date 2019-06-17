Случайная знакомая украла у туляка в бане телефон и банковскую карту

В полицию обратился 35-летний житель Тулы. Он рассказал, что в ночь на субботу, находясь в компании знакомых в бане, обнаружил, что из кармана его шорт, оставленных в раздевалке, пропали мобильный телефон и банковская карта.

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастна 25-летняя неработающая ранее судимая местная жительница, которая отдыхала в указанной компании. Девушка призналась в содеянном.

По неофициальной информации, мужчина познакомился с ней совсем недавно.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в отделе полиции «Привокзальный» выясняют все детали происшествия.