новости
новости
Регистрация
Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» стал лауреатом международного конкурса

Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» стал лауреатом международного конкурса

С 15 по 17 мая в Воронеже прошел V международный конкурс «Воронежские духовые Ассамблеи им. В.М. Халилова-2019».

Это мероприятие впервые проводилось в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Минкультуры РФ, Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени В. М. Халилова», Департамента культуры Воронежской области, Управления культуры администрации городского округа г. Воронеж. В конкурсных прослушиваниях приняли участие более 20 детских духовых оркестров из регионов России, Белоруссии и Казахстана.

Тульский регион представляли сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов» и команда мажореток «Астра» (спортивная школа «Восток»).

«Арсенал Брасс» стал лауреатом конкурса.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 17:22 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаВоронеж
Прочее
Арсенал Брассдуховой оркестр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

23 мая в Туле ограничат движение транспорта
23 мая в Туле ограничат движение транспорта
В Туле пьяный водитель собрал в массовом ДТП пять машин
В Туле пьяный водитель собрал в массовом ДТП пять машин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.