Сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» стал лауреатом международного конкурса

С 15 по 17 мая в Воронеже прошел V международный конкурс «Воронежские духовые Ассамблеи им. В.М. Халилова-2019».

Это мероприятие впервые проводилось в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Минкультуры РФ, Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени В. М. Халилова», Департамента культуры Воронежской области, Управления культуры администрации городского округа г. Воронеж. В конкурсных прослушиваниях приняли участие более 20 детских духовых оркестров из регионов России, Белоруссии и Казахстана.

Тульский регион представляли сводный детский духовой оркестр «Арсенал Брасс» Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов» и команда мажореток «Астра» (спортивная школа «Восток»).

«Арсенал Брасс» стал лауреатом конкурса.