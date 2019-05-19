В Туле пьяный водитель собрал в массовом ДТП пять машин

Фото Сергея Старикова.

Днем 19 мая на ул. Кирова в Туле напротив дома № 171 произошло массовое ДТП. По предварительным данным, пьяный водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и влетел в остановившиеся за секунду до этого на светофоре Chevrolet Aveo, ВАЗ-2104 и Ford EcoSport. При этом Chevrolet от удара сдвинулся вперед и врезался в фаркоп Lexus GX460, который находился впереди.

По счастливой случайности, в результате ДТП никто не пострадал. Участники автоаварии полностью перекрыли движение по ул. Кирова, и другие водители вынуждены объезжать их по тротуару, если их машины проходят по габаритам.