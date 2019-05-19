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В Туле пьяный водитель собрал в массовом ДТП пять машин
Фото Сергея Старикова.

В Туле пьяный водитель собрал в массовом ДТП пять машин

Автоавария произошла на ул. Кирова в Туле.

Днем 19 мая на ул. Кирова в Туле напротив дома № 171 произошло массовое ДТП. По предварительным данным, пьяный водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и влетел в остановившиеся за секунду до этого на светофоре Chevrolet Aveo, ВАЗ-2104 и Ford EcoSport. При этом Chevrolet от удара сдвинулся вперед и врезался в фаркоп Lexus GX460, который находился впереди.
 

 
По счастливой случайности, в результате ДТП никто не пострадал. Участники автоаварии полностью перекрыли движение по ул. Кирова, и другие водители вынуждены объезжать их по тротуару, если их машины проходят по габаритам.
Галерея
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 1
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 2
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 3
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 4
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 5
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 6
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 7
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 8
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 9
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 10
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 11
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 12
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 13
Массовое ДТП на ул. Кирова, Фото: 14
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:03 +13
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