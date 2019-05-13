1 июня для юных туляков пройдут два представления от московского Цирка Чудес

Фото на wonder-circus.ru

На сцене Городского концертного зала зрители увидят интерактивную шоу-программу «Незнайка и его друзья» и легендарный мюзикл «Остров сокровищ».

В 12.00 здесь покажут представление «Незнайка и его друзья». Зрители увидят красивую, интересную и и очень смешную историю с необычными костюмами и декорациями.

В спектакле задействовано сложное световое и музыкальное оформление, живой вокал, большая интерактивная программа и сильнейшие цирковые номера.



А в 18.00 состоится показ мюзикла «Остров Сокровищ». Юные туляки своими глазами увидят потрясающую историю, пронизанную морской романтикой и невероятными приключениями.

Гостей ждут красивые песни, блестящая игра от ведущих актёров московских театров, живой вокал и удивительная история, созданная Владом Маленко по мотивам книги Роберта Льюиса Стивенсона!

Оба представления стали настоящей легендой не только в Москве, но и далеко за её пределами. Добрая история о Незнайке и его друзьях завоевала любовь тысячи юных зрителей, благодаря сложным цирковым номерам, множеству шуток и яркой непередаваемой атмосфере сказочного Цветочного города. Мюзикл «Остров Сокровищ» побил все театральные рекорды: он был сыгран в столице свыше 1500 раз, за 5 лет проката в гостях у Джима Хокинса побывало больше 700 000 зрителей, а «Песня о свободе» стала настоящим хитом во всем мире. В Туле представления пройдут в рамках большого тура по стране, который «Цирк Чудес» организовал по многочисленным просьбам зрителей.

как Купить билет

Приобрести билеты на представления можно в любой точке нашего сервиса Myslo-касса.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн-сб: 10.00−18.00

Вс: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, -1-й этаж, сервисный центр DK сервис

Пн-сб: 10.00−20.00

Вс: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн-пт: 9.00−18.00

Сб-вс: выходной

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