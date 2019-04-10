Цирковое шоу «Незнайка и его друзья»

В Туле пройдут гастроли веселого и доброго циркового шоу «Незнайка и его друзья». Шоу состоится на сцене Городского концертного зала в рамках большого гастрольного тура по стране по многочисленным просьбам зрителей. Лучшие артисты и клоуны сами приедут к тулякам, чтобы вместе окунуться в эту красивую, интересную и очень смешную историю!



Потрясающие постановки Цирка Чудес давно стали настоящей легендой не только в Москве, но и далеко за её пределами. Необычные костюмы и декорации, сложное световое и музыкальное оформление, живой вокал, большая интерактивная программа и сильнейшие цирковые номера — шоу-программы нравятся мальчишкам и девчонкам всех возрастов и запоминаются надолго!