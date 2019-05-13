В Туле «Ниссан» врезался в дом: пострадал младенец

Фото УГИБДД по Тульской области.

12 мая в 17.20 в поселке Новоселки ГО города Тулы 69-летний водитель автомобиля Nissan Almera, по предварительной информации, съехал с дороги в кювет, затем врезался в забор и жилой дом.

В аварии пострадала 62-летняя женщина — пассажирка автомобиля, которая после оказания медицинской помощи была отпущена домой, а также мальчик 2019 года рождения, который был госпитализирован.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля.