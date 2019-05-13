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В Туле «Ниссан» врезался в дом: пострадал младенец
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле «Ниссан» врезался в дом: пострадал младенец

Подробности происшествия устанавливаются.

12 мая в 17.20 в поселке Новоселки ГО города Тулы 69-летний водитель автомобиля Nissan Almera, по предварительной информации, съехал с дороги в кювет, затем врезался в забор и жилой дом.

В аварии пострадала 62-летняя женщина — пассажирка автомобиля, которая после оказания медицинской помощи была отпущена домой, а также мальчик 2019 года рождения, который был госпитализирован.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:56 +1
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