Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле «Ниссан» врезался в дом: пострадал младенец
Подробности происшествия устанавливаются.
12 мая в 17.20 в поселке
В аварии пострадала 62-летняя женщина — пассажирка автомобиля, которая после оказания медицинской помощи была отпущена домой, а также мальчик 2019 года рождения, который был госпитализирован.
Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в момент происшествия ребенок находился в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сиденье автомобиля.
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