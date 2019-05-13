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В Туле увеличили количество единиц транспорта на маршруте №25
Фото из архива Myslo.

В Туле увеличили количество единиц транспорта на маршруте №25

Автобусный маршрут соединяет два крупнейших округа города – Пролетарский и Центральный.

В Туле увеличили количество единиц транспорта на маршруте № 25. Ранее по такому вопросу к губернатору Тульской области Алексею Дюмину обратились жители.
 
Как сообщает пресс-служба городской администрации, МКП «Тулгорэлектротранс» проработало вопрос, уже с сегодняшнего дня дополнительные автобусы вышли на линию.
 
Для увеличения количества транспортных единиц на маршруте привлечена субподрядная организация. На сегодняшний день маршрут обеспечивают 6 автобусов. В будние дни работает 6 единиц, в выходные — 4.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:30 +2
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