Фото из архива Myslo.

Автобусный маршрут соединяет два крупнейших округа города – Пролетарский и Центральный.

В Туле увеличили количество единиц транспорта на маршруте № 25. Ранее по такому вопросу к губернатору Тульской области Алексею Дюмину обратились жители.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, МКП «Тулгорэлектротранс» проработало вопрос, уже с сегодняшнего дня дополнительные автобусы вышли на линию.

Для увеличения количества транспортных единиц на маршруте привлечена субподрядная организация. На сегодняшний день маршрут обеспечивают 6 автобусов. В будние дни работает 6 единиц, в выходные — 4.