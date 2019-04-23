День рождения «Октавы»: Театр Вкуса, крутая выставка и выступление Луны

26 апреля, в честь День Рождения кластера, состоится масса событий:

воркшоп в Фаблаб MAKER, стрит-арт джем (c 12:00 во дворе кластера);

спектакль «Семейная пекарня» (14:00);

открытие новой выставки Музея станка и Политехнического музея «Изобретая велосипед: Тула 2019» (17:00);

стратегическая сессия «Для Тулы с любовью. Идеи для развития города», участники которого представят жюри проекты, направленные на повышение качества жизни в Туле и многое другое.

Празднование завершится концертом певицы Луны (21:00) и группы «Мальбэк» ft. Сюзанна. (20:00)

Подробная афиша будет известна в ближайшие дни.

Впервые знаменитый московский ресторан Тины Канделаки «Тинатин» выедет на гастроли и встретит гостей «Октавы». Ресторан порадует туляков грузинскими лакомствами и деликатесами. Во дворе кластера появится фудкорт со свежей грузинской выпечкой, хинкали, хачапури и пасхальными куличами, приготовленными по особому рецепту шеф-повара.

За год работы творческий индустриальный «Октава» стал одной из самых заметных культурных площадок в Туле и точкой роста для региона. В нем прошло более 300 мероприятий, которые посетили более 66 000 человек. Кластер создает пространство для обмена опытом региональных и федеральных креативных лидеров и работает с индустриальным наследием области. Флагманским событием 2018 года стал учрежденный «Октавой» ежегодный урбанистический фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего».

«Кластер стремится объединить значимые региональные проекты. Например, один из ведущих театральных проектов Тулы — компания «Барабан» — в скором времени станет резидентом «Октавы». Тульский культурный центр «Типография» ведет собственную рубрику событий в публичной программе кластера. Более того, кластер предоставляет площадку для проведения мероприятий региональных активистов», — комментирует Анна Осипова, директор кластера.

Музей станка — один из ключевых проектов «Октавы» — переосмысляет промышленное наследие региона, рассказывая о нем в мультимедийном формате, различных слоях истории и культуры. Впервые в истории Тулы музей организовал экскурсии, на которых можно будет посетить действующие заводы. На основе дневников и воспоминаний рабочих предприятия «Октава» был создан первый тульский документальный спектакль «Радиозавод. Голоса». Он проходит в пространстве постоянной экспозиции музея и является репертуарным: показы проходят раз в месяц.

«Мы видим как город за год принял кластер и Музей станка. Кластер не просто проводит образовательные и развлекательные мероприятия, но и ведет сложную и кропотливую работу с индустриальным наследием региона: создает новые ценности и смыслы. Первый год самый сложный для любой институции - уже нет пути назад и нащупываются все перспективы, я вижу как много нового появляется в кластере и как он развивается, отталкиваясь от первоначальной концепции»», — добавляет Алиса Прудникова, соавтор концепции Музея станка, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства.