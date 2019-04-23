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«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!
Фото из архива Myslo.

«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!

Встречаемся в субботу, 27 апреля, в 10.00 в Могилевском сквере.

В этом году мы предлагаем посадить 5-ю Аллею Доброты в Могилевском сквере возле главного корпуса Тульского педуниверситета на пр. Ленина.
 
Встречаемся в субботу, 27 апреля, в 10.00. Сажать будем акации, ели и липы. Если хотите присоединиться, приезжайте!
 
Инструмент выделит администрация, так что с собой берите только хорошее настроение и желание сделать наш город красивее.
От нас – задорная музыка, горячий чай и классная команда. Приходите семьями, берите с собой детей. Работы хватит на всех. Сделаем вместе наш город зеленым и добрым!
 
Также 4 мая в Туле и области пройдут субботники, во время которых тоже будут сажать деревья. Если вы хотите сделать уютным свой двор, готовы выйти на субботник и сами поработать лопатой – пожалуйста, обращайтесь в свои  управляющие компании, администрации округов.
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