В Алексине мужчина насмерть разбился об дно бассейна

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Как стало известно корреспонденту Myslo, в минувшие выходные в одной из алексинских саун произошла трагедия. По имеющейся на настоящий момент информации, местный 49-летний житель упал в бассейн и ударился об его дно.

Мужчина скончался в больнице, от полученной открытой черепно-мозговой травмы. Предполагается, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия проводится проверка.