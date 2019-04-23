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В Алексине мужчина насмерть разбился об дно бассейна
Фото: ispovednik.ru

В Алексине мужчина насмерть разбился об дно бассейна

Трагедия произошла в минувшие выходные.

Как стало известно корреспонденту Myslo, в минувшие выходные в одной из алексинских саун произошла трагедия. По имеющейся на настоящий момент информации, местный 49-летний житель упал в бассейн и ударился об его дно.
 
Мужчина скончался в больнице, от полученной открытой черепно-мозговой травмы. Предполагается, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия проводится проверка. 
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:00 +6
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