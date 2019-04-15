Выставка в Одоеве: Пётр Первый с русалкой, Толстой в гробу и «Кузькина мать»

Фото автора.

Десятки глиняных, вернее, керамических фигурок уютно разместились за стеклом больших современных витрин: ходи себе любуйся, радуйся знакомству с интереснейшей романовской игрушкой. Причём как в классическом её варианте, так и в оригинальной авторской трактовке, отличающейся добрым юмором и лиричностью.

Романовская игрушка — традиционные народные глиняные свистульки сдержанных тонов родом из Липецкой области. У романовской игрушки более сорока сюжетов — от глубоко традиционных птичек и собачек до крупных композиций.

Мастерица Елена Смолеевская живёт в Липецке, где, говорят, неоднократно бывал Пётр Первый. Обладая ещё и литературным даром, Елена не только сочинила цикл сказок о визитах императора в этот город, но и «проиллюстрировала» их забавными фигурками: Пётр с русалкой, Пётр с пушкой под мышкой, Пётр на корабле, Пётр с медведем у кузни и пр. Прелесть как все хороши!

Не остался без внимания художницы и наш великий земляк Лев Николаевич Толстой. Вот граф пишет что-то, сидя за столом; вот он с супругой у самовара чай пьёт с Анковским пирогом; а вот Софья Андреевна горюет над телом его бездыханным…

Помимо упомянутых в экспозиции представлено великое множество музыкальных, поющих игрушек, в том числе сделанных по принципу древней окарины* (окарина (итал. ocarina — гусёнок), свистулька — духовой музыкальный инструмент, род свистковой сосудообразной флейты).

Сергей Кузнецов, создатель музейного проекта «Филимоновская игрушка»:

Сергей Кузнецов - В обмен на выставку Елены Смолеевской мы отправили в Липецк свою, состоящую из работ мастеров филимоновской школы. Таким образом мы даём возможность нашим гостям познакомиться с традиционными промыслами других регионов, а там, в свою очередь, лучше смогут узнать об Одоеве — его истории, традициях и ремёслах. Выставка будет работать до 19 мая. Ждём в гости всех любителей народного декоративного искусства!



В числе гостей, пришедших на открытие выставки, был и глава районной администрации Валерий Крупнин, с которым, воспользовавшись случаем, мы поговорили.

Валерий Крупнин - Основная задача этого музея — показать будущему и ныне здравствующему поколениям, что такое народная игрушка, как она развивалась, что собой представляет. Много уже сделано для сохранения культурного наследия, но работы впереди ещё очень много. Со временем Одоев станет настоящим городом-музеем, обязательно! Он и сейчас уже — полноценный туристический продукт с большим числом достопримечательностей…

— …и одной из таких достопримечательностей является памятник «Кузькина мать». Это правда, что название Вы для него придумали?

- С этим памятником история такая. Стоял он, никому не нужный, за автовокзалом. Предприниматели местные пришли, просят: «Дайте нам, мы его до ума доведём». Отмыли, поставили в парке детском, который как раз тогда реконструировали. Художник Константин Кехаиди раскрасил одежду на женщине в цвета, традиционные для Одоевского уезда. Красиво получилось! И тут в голову пришло назвать памятник «Кузькина мать"*. Ан нет, нельзя, кому-то может показаться это ругательным. Назвали — «Кузя и мама». Но в народе, понятное дело, закрепилось — «Кузькина мать». Так что теперь, приглашая кого-то в гости, говорю: «Приезжайте в Одоев, покажем вам «Кузькину мать».)))

Выражение «кузькина мать» довольно старое, но 24 июня 1959 года о нём узнал весь мир. В этот день Никита Сергеевич Хрущёв (ему, кстати, сегодня исполняется 125 лет), обсуждая с Президентом США Никсоном советско-американские отношения, неожиданно произнес фразу: «Мы вам еще покажем кузькину мать!» Второй раз эту идиому советский лидер применил 12 октября 1960 года. Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН с гневной речью, он вновь пригрозил империалистам, и в частности США, «показать кузькину мать»…