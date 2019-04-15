В мае в Тульской области изменится график доставки пенсий

Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Тульской области информирует о графике доставки пенсии в праздничные дни.

Доставка пенсий, которые находятся в компетенции Пенсионного фонда РФ, за праздничные и приходящиеся на выходные дни, производится организацией федеральной почтовой связи досрочно (в предшествующие рабочие дни месяца), но не ранее чем за три дня до наступления срока выплаты, установленного по графику доставки.

Согласно информации УФПС Тульской области — филиала ФГУП «Почта России» в мае 2019 года доставка пенсий и других социальных выплат в выходные и праздничные дни будет осуществляться по графику доставки, но со следующими изменениями:

за 5 мая 2019 года — 4 мая 2019 года;

за 9 мая 2019 года — 7 и 8 мая 2019 года (в зависимости от режима работы отделений почтовой связи).

В остальные дни (включая 6 и 7 мая) — по установленному режиму работы отделений почтовой связи.

Клиентские залы отделений почтовой связи в период с 30 апреля по 5 мая 2019 года и с 8 по 12 мая 2019 года будут работать в следующем режиме:

30 апреля (вторник), 8 мая (среда) 2019 года — по установленному режиму работы с сокращением рабочего дня на 1 час;

— по установленному режиму работы с сокращением рабочего дня на 1 час; 1 мая (среда), 9 мая (четверг) 2019 года — выходной день;

— выходной день; 2 мая (четверг), 10 мая — по режиму работы субботы;

— по режиму работы субботы; 3 мая (пятница) — по режиму работы воскресенья;

— по режиму работы воскресенья; 4 мая (суббота), 5 мая (воскресенье), 11 мая (пятница), 12 мая (воскресенье) 2019 года — по установленному режиму работы.

К сведению пенсионеров, получающих пенсии и иные выплаты через кредитные организации.

Перечисление средств для осуществления доставки пенсий и других социальных выплат в праздничные и выходные дня мая 2019 года будет осуществляться следующим образом: