новости
новости
Регистрация
В Туле выступит «Моральный кодекс»
Фото из профиля @moralcodex_official

В Туле выступит «Моральный кодекс»

Концерт состоится 21 апреля в Городском концертном зале. Начало в 19.00

На весеннем рок-шоу легендарный столичный коллектив порадует поклонников своими хитами. А поклонников у коллектива немало – несмотря на то, что «Моральный кодекс» был создан почти 30 лет назад, он по-прежнему находится в списке популярных и любимых групп, благодаря своему неординарному стилю и высокому качеству исполнения.

Группа играет сложную интеллигентную музыку, основанную на трёх основных течениях: ироничный биг-бит, неоромантика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, зачастую абстрактными текстами.

Музыканты группы — невероятные профессионалы своего дела, способные создавать чистые и яркие инструментальные мелодии: виртуозные атональные гитарные соло, нанизанные на жёсткую риффовую основу, и все это идет вместе с очень индивидуальной, ни на кого не похожей манерой вокалиста Сергея Мазаева. Все эти качества очень хорошо переданы в легендарном альбоме «Сотрясение мозга» 1990 года.

Несмотря на солидный возраст, музыканты группы и ее солист Сергей Мазаев выглядят стильно и великолепно, а их творчество остается востребованным и актуальным.

Билеты на концерт «Морального кодекса» можно приобрести в любой точке продаж Myslo-кассы.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:22 +3
Другие статьи по темам
Событие
концерт Морального кодексаконцертпродажа билетоврусский рок
Место
ТулаГородской концертный зал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В летних лагерях на каникулах отдохнут более 9000 юных туляков
В летних лагерях на каникулах отдохнут более 9000 юных туляков
Падение пролёта моста и кранов в Донском: названа причина ЧП
Падение пролёта моста и кранов в Донском: названа причина ЧП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.