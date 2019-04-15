В Туле выступит «Моральный кодекс»

Фото из профиля @moralcodex_official

На весеннем рок-шоу легендарный столичный коллектив порадует поклонников своими хитами. А поклонников у коллектива немало – несмотря на то, что «Моральный кодекс» был создан почти 30 лет назад, он по-прежнему находится в списке популярных и любимых групп, благодаря своему неординарному стилю и высокому качеству исполнения.

Группа играет сложную интеллигентную музыку, основанную на трёх основных течениях: ироничный биг-бит, неоромантика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, зачастую абстрактными текстами.

Музыканты группы — невероятные профессионалы своего дела, способные создавать чистые и яркие инструментальные мелодии: виртуозные атональные гитарные соло, нанизанные на жёсткую риффовую основу, и все это идет вместе с очень индивидуальной, ни на кого не похожей манерой вокалиста Сергея Мазаева. Все эти качества очень хорошо переданы в легендарном альбоме «Сотрясение мозга» 1990 года.

Несмотря на солидный возраст, музыканты группы и ее солист Сергей Мазаев выглядят стильно и великолепно, а их творчество остается востребованным и актуальным.

Билеты на концерт «Морального кодекса» можно приобрести в любой точке продаж Myslo-кассы.